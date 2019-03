Son : la passion de la perfection

La haute-fidélité ou la Hi-Fi est un secteur dans lequel notre pays excelle. Elle consiste à restituer le son le plus pur possible. Devialet, par exemple, est une entreprise spécialisée dans le domaine. La société s'est imposée comme le nouveau champion de la haute-fidélité mondiale en moins de dix ans, avec ses 160 brevets et une marque vendue dans 80 pays.





