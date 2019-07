Coco, le coq contraint à l'exil car trop bruyant, recueille une foule de soutiens sur Internet

Coco le coq pourra-t-il un jour regagner son poulailler ? Le 24 mai dernier, son propriétaire, habitant de Margny-lès-Compiègne (Oise), s'est vu obliger par le tribunal de l'éloigner et de verser 200 euros de dommages et intérêts à ses voisins. En cause ? Le niveau sonore de Coco, qui dérangeait fortement les habitants des alentours. Il fait aujourd'hui appel de cette décision, comme le révèle le Courrier Picard.





Les gendarmes, avertis du problème, s'étaient rendus sur place en 2017 et avaient pu constater que l'animal aimait s'exprimer. En leur présence, Coco avait chanté près de 23 fois en 26 minutes. C'en fut trop pour les voisins de Nicolas Boucher, le propriétaire, qui saisirent la justice et obtinrent le déplacement du coq.