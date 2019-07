"Attention village français" ! Une commune du Gard met en garde les touristes contre les bruits de la campagne

C'est le maire de la commune, Régis Bourelly, qui a installé ce panneau en réponse aux plaintes de plus en plus fréquentes des touristes qui ne supportent pas les bruits de la campagne : "Ils sont venus me voir parce que la cloche sonnait quinze fois, parce que le coq chantait, parce que les chiens du voisin aboyaient", a-t-il raconté à France Bleu. Un ras le bol et pour cause, les affaires de touristes importunés par des désagréments habituels sont fréquentes. L'an dernier déjà en Lozère, une vacancière, dérangée par le bruits des cloches de l'église, avait demandé au maire de décaler de sept heures le carillon pour faire la grasse matinée. Récemment, en Charente-Maritime, c'est un coq qui s'est retrouvé devant la justice pour "nuisance sonore".





En tout cas, les touristes qui n'aiment pas les bruits de la campagne sont prévenus : "Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit".