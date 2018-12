Soupçonné d'avoir tué des centaines de cervidés, un braconnier du Missouri condamné à regarder "Bambi" une fois par mois

Dans le détail, le braconnier multirécidiviste "est dans l'obligation de regarder Bambi de Walt Disney, le premier visionnage devant intervenir avant le 23 décembre 2018, puis être suivi d'au moins un autre visionnage lors de chacun des mois consécutifs de l'incarcération du prévenu" d'une durée d'un an, tel qu'imposé dans la décision du magistrat Robert George. Le grand classique de Walt Disney avec son faon aux grands yeux et sa mère attentionnée, sorti en août 1942, a captivé des générations d'enfants. Mais le moment où la mère est tuée est aussi considéré comme l'un des plus tristes du cinéma et a valu au film d'être classé par Time Magazine parmi les 25 principaux films d'horreur aux côtés de "Frankenstein" ou de "L'Exorciste".





"Vous pouvez regarder 'Bambi' et penser à votre propre enfant quand vous agissez ainsi", a lancé le procureur, alors que les avocats de Berry ont imploré la clémence en soulignant que l'épouse de leur client venait d'avoir un bébé. En vain.