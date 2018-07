Sourd et aveugle, il suit les matchs du Mondial avec ses mains

Même sourd et aveugle, Jose Richard Gallego vibre comme tout le monde au Mondial. Le fan de football colombien suit les matchs en direct avec ses mains sur une planche, et avec l'aide d'un ami. Ils ont leur propre langage. Ces images ont fait le tour du monde et les techniques utilisées se sont développées un peu partout, notamment au Brésil. Découvrez en images comment ça marche.



Ce mercredi 4 juillet 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle de Jose, un fan de foot sourd et aveugle qui suit le Mondial avec ses mains.