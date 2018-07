"Starter pack" d'un bon pique-nique

Pour faire un pique-nique dans les règles de l'art, rien ne vaut le vrai panier en osier. Vous pouvez vous offrir un panier moderne avec un compartiment glacière intégré, tout en gardant le charme de l'ancien, pour 89 euros. Il y a aussi le barbecue portatif. Il ne crée pas de fumée et reste frais à l'extérieur même pendant son utilisation. Avec le "CubiCool" également, vos boissons resteront cinq heures au frais. Il peut en supporter jusqu'à cinq litres. À retrouver en images, une lampe créée par une start-up française et qui peut éclairer un espace de 30 mètres carrés. Ainsi que le petit oiseau en céramique qui en plus d'être un bel objet de décoration, est aussi une lampe réglable.



Ce dimanche 1er juillet 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente la liste des ustensiles pour un pique-nique réussi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.