Suède : elle bloque un avion et sauve un migrant

Elin Erson est venue en aide à un demandeur d'asile afghan, expulsé de Suède, mais qui a eu la chance de s'être retrouvé dans le même avion qu'elle. Elle a tout simplement refusé de s'asseoir sur son siège. Or, les consignes de sécurité stipulent qu'un avion n'est pas autorisé à décoller tant qu'un passager est debout. Elle a filmé son action en direct sur Facebook pour obtenir un maximum de soutien. Malgré les injonctions du personnel à bord et l'impatience des passagers, la jeune femme n'en démordait pas et son acte de bravoure a eu raison du pilote. Celui-ci les a débarqués tous les deux. L'expulsion de l'Afghan de 52 ans a été reportée par la suite à une date ultérieure.



