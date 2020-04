Suède : pour décourager les fêtards, une ville va déverser une... tonne de fumier à base de fiente SVEN NACKSTRAND / AFP

RADICAL - La ville de Lund, en Suède, va répandre du fumier à base de fiente dans ses parcs pour décourager les participants de "La fête du Printemps", prévue jeudi, et ainsi lutter activement contre la propagation de la pandémie de coronavirus.

Fini la fête à l'ère du coronavirus : la ville de Lund, en Suède, va répandre du fumier à base de fiente dans ses parcs pour décourager la tenue de la traditionnelle "nuit de Walpurgis", soit la fête du Printemps, afin de lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités. La municipalité, qui envisage de poser des barrières autour du parc principal de la ville, a ainsi demandé aux habitants de renoncer à cette sempiternelle célébration du 30 avril, également appelée "Valborg" en Suède. Afin de rendre la fête la plus rédhibitoire possible, les responsables de la ville vont donc répandre une tonne de fientes de poulets dans le parc, afin de faire d’une pierre deux coups : entretenir la pelouse et tenir à distance ceux qui seraient tentés de violer les restrictions liées à l’épidémie.

Pas de chance donc pour les aficionados de cette fête païenne très populaire, symbolisant la fin de l’hiver, lors de laquelle les Suédois chantent et organisent des feux de joie dans les parcs et jardins : "Le fumier réalisé avec des fientes de poulet, ça sent terriblement mauvais", a précisé Gustav Lundblad, à la tête du service environnement de la Ville. "Ça n’est pas très agréable de s’asseoir avec une bière avec une odeur pareille".

Certes, on peut être surpris par la radicalité de la démarche mais elle s'explique aussi par le fait que ces festivités de Valborg, qui peuvent attirer jusqu’à 30.000 visiteurs, s'avèrent "spontanées" ; ce qui rend impossible leur interdiction dans les faits. Des précautions compréhensibles lorsque l'on sait que Lund se révèle l’une des villes universitaires les plus importantes en Suède et que la plupart de ses 125.000 habitants sont... des étudiants.

