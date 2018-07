"Super- bikers"... Et justiciers

Il ne s'agit pas de super héros à l'image de Marvel, mais des "Bikers Against Bullies". Ce sont des motards qui sillonnent les routes pour combattre toute sorte de harcèlement. Une manière de faire comprendre aux victimes aussi qu'elles ne sont pas seules. Le mouvement était initié aux États-Unis en 2009 et a pris de l'ampleur au Royaume-Uni. On compte aujourd'hui 1 600 "bikers" qui viennent en aide aux plus vulnérables. Le groupe prévoit une action pour le 14 juillet prochain. À suivre.



Ce samedi 7 juillet 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les clics", nous relate les actions des "Bikers Against Bullies" d'Outre-Manche. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.