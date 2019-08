Sur Twitter, le jeu des "voisins de numéro"

Un nouveau divertissement passionne actuellement les internautes : "voisins de numéro". Le jeu consiste à contacter la personne qui possède le même numéro de téléphone que soi en changeant uniquement le dernier chiffre par celui du dessus ou du dessous. Ensuite, il suffit de publier la conversation sur les réseaux sociaux. On y trouve de tout selon les tempéraments des gens. Jade Partouche en a sélectionné quelques-unes pour nous, allant des plus drôles au plus désagréables. Il faudrait faire attention à ne pas transformer une simple prise de contact en harcèlement téléphonique sous peine d'une amende.



