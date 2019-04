En auscultant l'oeil de cette patiente, les médecins y découvrent... des abeilles

C'est une étonnante découverte qu'a fait Hung Chi-ting, responsable du service ophtalmologie de l'hôpital Fooyin à Taïwan. Il n'avait jamais vu une chose pareille auparavant. En inspectant au microscope l’œil d'une jeune femme venue le consulter en raison d'un gonflement, le médecin a repéré "quelque chose de noir". "Elle ne pouvait pas fermer l’œil complètement, j'ai regardé par un petit espace entre les paupières et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une patte d'insecte", raconte le Docteur Hung à la BBC. Il ne s'agissait donc pas d'une simple conjonctivite mais d'un, puis, deux, puis trois et enfin quatre insectes "intacts et toujours en vie" que le médecin a dû retirer.





Il s'agissait de quatre halictidés, cette famille d'abeille particulière qui vit dans un milieu habité ou fréquenté par l’homme et attiré par la sueur. En l'occurrence, c'est du sel que ces abeilles de 4mm de long étaient venues chercher puisqu'elles "se nourrissaient de larmes" sous la paupière de la jeune fille, a expliqué le médecin lors d'une conférence de presse, qualifiant ce diagnostic médical de "première mondiale".