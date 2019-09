Tanzanie : un Américain se noie alors qu'il demandait son amie en mariage

Un Américain séjournait avec son amie, dans une chambre sous-marine d'un hôtel de luxe dans une île paradisiaque en Tanzanie. Il avait tenté de faire passer le message à sa future femme à travers la vitre de la chambre, en nageant depuis l'extérieur.

"Tu n'es jamais remonté de ces profondeurs, tu n'as jamais pu entendre ma réponse "oui! oui! Un million de fois, oui, je veux me marier avec toi!!'," a écrit vendredi Kenesha Antoine dans un message confirmant la mort de son ami. "Nous n'aurons pas pu entamer et célébrer le début de notre vie commune car le plus beau jour de nos vies est devenu le pire, dans le coup du sort le plus cruel qu'on puisse imaginer", a écrit Kenesha Antoine.