Tempête Dennis : à Liège, le Palais des congrès devient… le "Palais des con"

"Comme tout le monde a pu le constater, nous avons perdu les trois dernières lettres de Congrès et il ne reste plus que C, O, N", a expliqué Philippe Bernimolin, directeur de l'intercommunale qui gère le site, à la RTBF. "En attendant, nous allons déplacer ces lettres et les mettre en sécurité pour ne pas qu'il y ait un danger et que les autres s'envolent aussi, et pour ne plus qu'il y ait ce qui passe sur la toile en ce moment avec les jeux de mots parfois un peu douteux."