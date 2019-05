Temps de travail : le pays à la dernière place du classement en Europe ?

Lors de sa conférence de presse le 25 avril dernier, Emmanuel Macron a expliqué que le pays travaille beaucoup moins que ses voisins européens. D'ailleurs, selon les chiffres datant de 2015, il se trouve au 28e rang du classement européen avec 1 646 heures de travail par an. Cette étude ne prend pas en compte le temps de travail partiel et celui des indépendants. Par contre, une étude comparative de l'OCDE a montré que l'Hexagone se trouve devant l'Allemagne et le Danemark, avec en moyenne 37,3 heures de travail par semaine.



Ce samedi 4 mai 2019, Stéphanie Roque dans la chronique "Info/Infox", nous parle du temps de travail dans le pays. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 04/05/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.