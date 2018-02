Thaïlande : un sosie de "Mr Bean" fait sourire jusqu'en prison !

Un ingénieur en informatique thaïlandais, âgé de 43 ans et père de famille, a décidé de se transformer en sosie de "Mr Bean". Passionné par ce personnage, il a travaillé devant son miroir depuis l'adolescence pour l'imiter. Il a été révélé par une émission de télé-crochet et est devenu l'un des comiques les plus populaires en Thaïlande. Très engagé dans les prisons dans le cadre d'une association, il a fait l'objet d'une dépêche AFP ce jeudi.



