"The Emperor Has No Balls" : une pièce rare à 28 000 dollars

"The Emperor Has No Balls" est le nom attribué à la création d'un collectif anarchiste de la côte ouest des Etats-Unis. Il s'agit de la présumée dernière statue de Donald Trump représenté dans le plus simple appareil, les autres versions ayant été détruites, confisquées ou encore vandalisées. L'œuvre a été adjugé à 28 000 dollars américains à Los Angeles.



