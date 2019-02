Théories du complot : une étude inquiétante

"On nous cache des choses", un refrain que l'on entend de plus en plus souvent selon un sondage Ifop. Les Français sont de plus en plus séduits par la théorie du complot, à l'image de Maxime Nicolle qui comparait l'attentat de Strasbourg à une manipulation du gouvernement. Et nombreux sont ceux qui adhèrent à cette hypothèse. D'autres éléments de cette enquête s'avèrent également inquiétants.



Ce jeudi 7 février 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle d'un sondage inquiétant sur l'importance du complotisme chez les Français.