Theresa May parodiée sur le Brexit

Au Royaume-Uni, Theresa May est dans une impasse à cause du Brexit. Certains internautes ont détourné des images d'elle pour en faire des vidéos rigolotes. On la voit en train de faire des doigts d'honneur derrière une porte fermée. La plateforme qui a fourni cette vidéo s'est fait connaître grâce celle-ci, devenue virale. On la voit également en train d'imiter la voix de Gollum dans le film "Le Seigneur des anneaux". Un remix de Theresa May en train de danser le Gangnam Style complète le tableau.



Ce mercredi 23 janvier 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de la parodie dont est victime Theresa May sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.