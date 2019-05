Tony Parker : des parquets aux pistes de ski

C'est une nouvelle qui a surpris les habitants. Le basketteur Tony Parker vient de racheter la modeste station de ski de Villard-de-Lans. Reconverti en homme d'affaires, il a investi neuf millions d'euros pour racheter la société de remontée mécanique. La station accueille chaque hiver près de 25 000 vacanciers et avait appartenu à la même famille depuis 1950.



