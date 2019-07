Traversée de la Manche : après son échec, "l'homme volant" Franky Zapata va retenter l'exploit en fin de semaine

Très énervé par cet échec, selon son entourage, Franky Zapata a immédiatement promis de rééditer l'expérience. "Franky va bien, je l'ai eu au téléphone, il est très déçu aussi mais, en général, il ne s'arrête pas sur un échec", avait déclaré son épouse Krystel.





Son entourage a annoncé lundi à l'AFP qu'il allait retenter son pari "en fin de semaine", "soit vendredi, soit samedi, soit dimanche". "Franky est prêt", a annoncé sa porte-parole. "Il a passé tout le week-end à Marseille à réparer son matériel" électronique endommagé jeudi dernier. Il ne reste plus qu'à représenter son dossier à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Celle-ci a d'ores et déjà indiqué qu'elle n'émettrait pas d'avis défavorable.