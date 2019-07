TripAdvisor : la colère d'un patron de café

On est très nombreux à utiliser TripAdvisor. Grâce à cette application, on peut voir les hôtels et restaurants les mieux notés par les internautes. Mais on peut également y voir les moins prisés par ces derniers, avec leurs commentaires. A Saint-Malo par exemple, le propriétaire d'un café est critiqué sur sa qualité d'accueil et sur ses prix. Les commentaires négatifs sur son compte l'ont du coup ulcérés. Il a donc décidé de partir en guerre contre TripAdvisor.



Ce vendredi 5 juillet 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous raconte que le patron d'un café à Saint-Malo a décidé de partir en guerre contre l'application TripAdvisor. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.