Trump et Bolsonaro, l'histoire d'amour !

La rencontre entre les deux présidents américain et brésilien est qualifiée d'histoire d'amour du moment. Populistes, ultra-conservateurs, pro-armes, anti-immigration et anti-accord sur le climat, les deux compères ont affiché une complicité étonnante. Ils se sont mutuellement jetés des fleurs et ont délivré des messages d'espoir à l'autre. Pour faire plaisir à Donald Trump, Jair Bolsonaro a fait une interview sur Fox News et a promis de lutter contre les fake news.



Ce mercredi 20 mars 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", parle de l'histoire d'amour entre Trump et Bolsonaro. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 20/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.