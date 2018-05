Un Américain a mangé 30 000 Big Mac en 46 ans

A 64 ans, Don Gorske, un habitant du Wisconsin, aux Etats-Unis, est devenu le plus gros mangeur de burgers au monde après avoir avalé son 30 000ème Big Mac en 46 ans. Cette passion, qui l'a happée en 1972, l'aurait notamment poussé à manger 652 burgers par an selon notre calcul. Plus étonnant encore, il n'a aucun surpoids et se balade toujours avec ses documents de santé. Il est passé plusieurs fois à la télévision américaine pour avoir battu à chaque fois son propre record. Comment a-t-il réussi à prouver ses performances ?



