Un ballon Trump pour Trump

Un ballon gonflable à l’effigie de Donald Trump fait polémique dans la capitale anglaise. Les opposants prévoient de faire voler un ballon de six mètres représentant un bébé Donald Trump en couche-culotte. Ils veulent le faire flotter dans les airs à l'arrivée du convoi du président américain, qui sera en visite officielle à Londres le 13 juillet. Une manière plutôt originale pour faire comprendre au chef d’État américain qu'ils désapprouvent sa politique. Mais le maire de la ville a refusé tout envol ballon. À découvrir en images, le "braquage" raté d'un couple canadien et une course à la "Mario Kart" pour une fête de "team building".



