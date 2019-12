Un Breton retrouve son père et trois demi-sœurs grâce à un test ADN

Sur les conseils de sa fille, il décide en 2018 de faire un test ADN via le site américain MyHeritage. Ce test, dont la commercialisation est interdite en France, prétend permettre à tout un chacun de connaître ses origines ethniques et son ascendance.

Rechercher ses origines, et plus particulièrement son père : Bernard Perrin dit avoir mené cette "quête" durant "toute [sa] vie". C’est finalement un test ADN et un site internet qui lui apporteront les réponses tant attendues. L’histoire de ce Breton de 55 ans est racontée par France Bleu : élevé seul par sa mère qui ne veut pas lui dire qui est son père, Bernard savait seulement que ce dernier avait été surveillant au lycée Colbert de Lorient en 1963.

Mais une fois les données génétiques de Bernard envoyées outre-Atlantique, les résultats ne donnent rien. Jusqu’à ce qu’en 2019, une certaine Gaëlle fasse ce test ADN à son tour. Son patrimoine génétique correspond à 25% à celui de Bernard, aussi décide-t-elle de le contacter. A Paris, Bernard rencontre Gaëlle et ses deux sœurs, qui s’avèrent alors être… ses demi-sœurs, dont il ignorait jusqu’à alors l’existence, et réciproquement. "Au-delà du test ADN, il y a une ressemblance physique évidente", a confié Gaëlle à France Bleu.

De là, Bernard rencontre enfin son père, Jacques, qui n’était pas au courant de son existence... et qui a bel et bien été surveillant en 1963. "On a passé trois heures à s'observer, à compter nos points communs", témoigne Bernard qui n’en revient toujours pas et qui ne cache pas son émotion d’avoir été "accueilli à bras ouverts". La preuve : en plus d’avoir maintenant régulièrement son père au téléphone, il se rendra à son mariage en février prochain.