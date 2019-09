Un canular anti-flic

LE JT DES INFOX - Après une analyse des détails sur la vidéo polémique d'une arrestation policière, celle-ci s'avère être un canular.

Une vidéo d'un contrôle routier fait le buzz sur la toile. Il s'agit d'un policier français qui contrôle un homme d'origine turque et se terminant par l'arrestation de ce dernier. Pour plusieurs raisons, cette vidéo n'est pas crédible : un faux polo de flic, des poches vides et pas de radio. Autres infox : la rumeur d'une page conspiration disant que Steve Jobs était toujours vivant et le nouveau rebondissement sur l'imbroglio météo qui occupe Donald Trump.



Ce samedi 7 septembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle du canular anti-flic, de la rumeur sur le fait que Steve Jobs soit vivant et du fameux feutre de Donald Trump. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.