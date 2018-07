Un chiot sauvé, après 30 heures coincé dans un trou

Les médias américains étaient en live sur un sauvetage. Un petit chien est tombé dans un trou de quinze mètres de profondeur. Les équipes de secours se sont relayés jour et nuit pour tenter de l'extraire de là. Il était impossible d'y envoyer quelqu'un car c'était trop étroit, à peine treize centimètres de largeur. Après 30 heures d'efforts et en ayant tout tenté, les sauveteurs ont réussi à sortir l'animal du gouffre. Il s'en est sorti indemne. Parmi les belles histoires du jour également, une fillette de deux ans a été secourue par une équipe de policiers fraîchement diplômés. Elle s'était perdue dans les bois près de chez elle en Géorgie, États-Unis. Ainsi que la surprise que les étudiants de Bristol, Royaume-Uni ont décidé de faire pour l'agent d'entretien de l'établissement. Ils ont cotisé pour lui permettre d'aller voir sa famille en Jamaïque.



