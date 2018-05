Un "concours de petits pains blancs"à Hong Kong

Le "concours de petits pains blancs" existe depuis une centaine d'année à Hong Kong, suite à une terrible épidémie qui a dévasté la ville. Les participants doivent notamment escalader une tour de près de 14 mètres, recouverte de petits pains blancs. L'objectif est d'attraper les plus hauts en essayant d'en prendre le plus possible en redescendant le long d'une corde.



Ce mercredi 23 mai 2018, Adrien Borne, dans sa chronique "Images insolites", nous parle d'un "concours de petits pains blancs". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.