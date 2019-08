Un couple de Parisiens à la campagne porte plainte après une "attaque" de corneille

Non, ce n'est pas le Gorafi. Samedi 10 aout, la gendarmerie de Coussay-les-Bois a bien enregistré une plainte contre... Une corneille. Les "victimes" de ce dangereux prédateur ? Un couple de Parisiens, en vacances pour quinze jours dans un gîte rural de cette petite bourgade du nord-est de la Vienne. Des vacances perturbées par le "comportement agressif" de l'oiseau ayant élu domicile dans la propriété.





D'après leur main courante, consultée par le journal Nouvelle République, le couple assure avoir été agressé par l’oiseau dans le jardin du gîte, provoquant une terrible chute pour la Parisienne. "Je pense qu’on l’a dressée à attaquer", écrit-elle dans le procès-verbal. La femme aurait "fait une chute en fuyant" et se serrait alors blessée au visage. Aux urgences de l’hôpital de Châtellerault, on lui diagnostique un "traumatisme maxillo-facial" et elle reçoit deux points de suture au menton.