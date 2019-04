"Un cure-dent coincé dans le pied" : les pompiers publient un nouveau message abusif

Les pompiers s'inquiètent de la hausse des appels et des départs abusifs d'engins de secours. En 2018, ils ont reçu plus d'un million et demi de coups de fil et un sur deux était considéré comme mal orienté ou abusif. Les soldats du feu ont décidé de riposter avec humour, en publiant quelques-uns de ces échanges téléphoniques sur Twitter. Dans le premier, posté il y a quelques semaines, on entend une femme inquiète de la présence d'une araignée "de la taille d'un pouce". Dans le nouvel enregistrement, il s'agit désormais d'un cure-dent.





