Un écologiste perché devant le ministère

Thomas Brail est un militant écologiste. Depuis quatre jours et trois nuits, il s'est perché sur un platane face au ministère de la Transition écologique et solidaire. Son but est de protester contre une coupure de 25 platanes âgés de 120 ans à Condom dans le cadre d'un projet d'aménagement. Et il n'est pas prêt à redescendre de l'arbre. Pour mener à bien son combat, il s'est équipé d'un hamac pour dormir et s'est ravitaillé en nourriture. En plus des écologistes, des milliers d'internautes lui ont apporté leur soutien.



Ce dimanche 1er septembre 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites", nous parle de la lutte de Thomas Brail contre la coupure des arbres dans sa ville. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.