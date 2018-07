Un jeune Belge a eu le bac à huit ans !

Laurent, un jeune Belge de huit ans, a réussi son bac. Il a bouclé ses études au lycée en un an et demi au lieu des trois ans habituels. Pour préparer les examens, il a préféré prendre des cours particuliers, car il s'ennuyait trop en classe. L'enfant a un QI de 145 alors qu'on évalue seulement à 2%, le taux de la population qui en a plus de 130. Quid des capacités et des projets du jeune Laurent ?



