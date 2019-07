Un jeune Espagnol escroque Amazon de plus de 300.000 euros grâce à une astuce

L’arnaque était astucieuse. Le jeune homme a profité de l'offre d'Amazon qui propose à ses clients un renvoi gratuit des colis dans un délai de 30 jours après livraison. Là où le bats blesse, c'est que l'entreprise n'ouvre pas les cartons renvoyés : elle se contente simplement de les peser pour s'assurer que le contenu est bien là.





James Gilbert Kwarteng a profité de ce manque de vérification. Après avoir reçu son colis, il le pesait avant de l'ouvrir. Ensuite, il retirait le produit et remplissait le carton de terre pour obtenir exactement le même poids qu'à l'origine. Il ne lui restait plus qu'à refermer le colis, le renvoyer et réclamer un remboursement.