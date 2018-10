Un malvoyant expulsé d'un supermarché avec son chien-guide

#BoycottMonoprix, voilà un hashtag que vous ne risquez pas de rater sur Twitter ce mercredi. Il s'agit d'une mobilisation suite à la publication d'une vidéo assez choquante. Dans celle-ci, on y voit Arthur, un malvoyant, accompagné de son chien-guide entrer dans un magasin Monoprix à Marseille. Il a toutefois été expulsé sous prétexte que les animaux sont interdits d'entrée dans l'enceinte pour des raisons d'hygiène. Malgré la présentation d'un justificatif et l'invocation d'une loi, les responsables du magasin ont campé sur leur position et ont même usé de la force pour expulser Arthur et son chien. L'enseigne Monoprix s'est excusée et a condamné les agissements du gérant du supermarché.



Ce mercredi 10 octobre 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", revient sur une vidéo qui a choqué les internautes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.