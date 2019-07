Un médecin placé en garde à vue pour avoir procédé à la consultation de 120 patients par jour

Jean-Marc Blanchon a battu tous les records. Ce médecin généraliste, qui opère dans la ville d'Orléans dans le Loiret, a été placé en garde à vue le 4 juillet pour avoir ausculté en moyenne 120 patients... par jour. Un nombre anormalement élevé, qui a alerté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui a déposé plainte pour "fausses déclarations".





France 3 explique qu'il est le seul professionnel dans le secteur à recevoir la clientèle sans rendez-vous. "Je me retrouve avec énormément de gens pour palier le système qui est défaillant ici et je me retrouve dans l'ennui. On me dit monsieur vous voyez trop de monde. Au delà de 72 patients c'est considéré comme de la fraude", a expliqué l'homme sur France 3.