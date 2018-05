Un "Nu couché" de Modigliani adjugé à 157 millions de dollars aux enchères

Un tableau "Nu couché" du peintre italien Modigliani a été adjugé à 157 millions de dollars par Sotheby's, à New York, lundi, devenant ainsi le quatrième tableau le plus cher de l'histoire des enchères. Mesurant 1m46 sur 89 cm, il s'agit de la plus grande toile jamais peinte par l'artiste. Cette œuvre est également la seule à représenter le modèle de la tête au pied.



