Un retraité de 81 ans déclaré mort par sa caisse de retraite

A 81 ans, Claude Gonzales est bien vivant. Mais l'administration l'a déclaré mort par deux fois en deux ans, la première fois en 2017 et la seconde en 2019. Cet incident est dû à l'existence d'un homonyme décédé. Claude a vu sa pension gelée et sa carte vitale invalidée. Pour régulariser sa situation, il a dû écrire une lettre à la ministre de la Santé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.