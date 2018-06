Un tableau de Van Gogh vendu pour la somme de 7 millions d’euros à Paris

"Raccommodeuses de filets dans les dunes" a trouvé son acquéreur. Ce lundi, le tableau signé Vincent Van Gogh a été vendu aux enchères pour la somme de 7,065 millions d'euros, "après une vive bataille", a indiqué l'établissement. La vente était organisée à la maison de vente Artcurial, située près des Champs Elysées.





Cette vente, un véritable '"événement" pour la maison qui souligne sir son site internet qu'il y a "de moins en moins d'œuvres de Van Gogh en circulation", soit "pas plus de deux ou trois par an aux enchères dans le monde". "Racommodeuses de filets dans les dunes" représente des paysannes dans les champs, une oeuvre peinte en 1882 et inspiré des paysages de La Haye, aux Pays-Bas.





"On retrouve déjà toutes les caractéristiques de la peinture de Vincent, notamment le traitement des paysages, laissant la place principale à la terre, et celui des ciels toujours très travaillés. Ce paysage est à plus d'un titre remarquable, un jalon essentiel dans le parcours de l'artiste", explique Bruno Jaubert, directeur associé du département d'art moderne d'Artcurial.