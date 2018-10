Une bouteille à la mer unit deux familles

En avril 2018, Ambre, la petite dernière d'une famille francilienne, a eu l'idée de jeter une bouteille au milieu de l'océan (entre les Canaries et la Barbade). En septembre, soit cinq mois plus tard, Jake et son fils ont retrouvé la bouteille en plastique sur une plage en Caroline du Nord. Le père de famille a alors envoyé un mail à la jeune fille, comme elle l'a demandé dans son message. Depuis, les deux familles sont restées en contact sur les réseaux sociaux et Ambre et sa mère envisagent d'aller aux États-Unis pour les rencontrer. La plus vieille "bouteille à la mer", qui date de 132 ans, retrouvée en Australie est à découvrir en images.



Ce dimanche 30 septembre 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les clics de Quarez", nous raconte comment une bouteille en plastique jetée à la mer à réunit deux familles. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/09/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.