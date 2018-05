Une croisière aux airs du Titanic

Une croisière de la compagnie Carnival Dream ne s'est pas déroulée comme prévu. Parti de la Nouvelle Orléans pour rejoindre les Caraïbes, une conduite d'eau du navire s'est brisée en chemin et a inondé 50 cabines. Il a fallu six heures pour évacuer toute l'eau mais heureusement, personne n'a été blessé. Les passagers ont été remboursés, certains ont même eu droit à 50% de rabais sur la prochaine croisière. Retrouvez également en images, le parcours des araignées dans le zoo de Londres pour mieux faire face à l'arachnophobie, ainsi que le nouveau record du monde de "joggling", un mélange de jogging et de jonglage.



