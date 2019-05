Une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo

Vous connaissez les Pokémon, ces petites bêtes virtuelles qui viennent du Japon ? Lancé il y a trois ans, le jeu Pokémon Go, permettant de les capturer avec nos smartphones, est devenu célèbre dans le monde. Une conférence de presse dédiée à la saga a eu lieu récemment. "Après avoir fait marcher les joueurs, nous voulons nous concentrer sur leur sommeil". La Pokémon Company veut désormais divertir notre sommeil grâce à Pokémon Sleep, un nouveau jeu qu'elle développe et qui sortira en 2020.



