Une nouvelle montre très "cochonne"

Pigcasso a été sollicitée par Swatch pour le design de sa nouvelle montre. L'artiste n'est autre qu'une truie sauvée d'une mort certaine dans un abattoir par une fermière sud-africaine. Elle a ensuite été initiée à la peinture, d'où son nom. Un coup marketing pour la marque d'autant plus que 2019 est l'année du cochon en Chine. La montre coûte 110 euros et les œuvres de Pigcasso, elles, valent entre 300 et 3 000 dollars.



