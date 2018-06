Une oie porte-bonheur

Une oie sauvage est venue sur le terrain et a perturbé un match de baseball des Tigers de Détroit. Malgré l'intervention des joueurs qui lui ont couru après, rien n'a pu la déloger. Après l'évacuation de l'animal, qui a fini par tomber dans les gradins et mise à l'abri par une vétérinaire présente dans le public, les Tigers ont réalisé un 5-run et remporté le match. Depuis, ils ont créé une version en plastique de l'oie qu'ils emmènent à toutes leurs rencontres. À découvrir également en images, la course de bébés pour la journée internationale de l'enfant, une tradition en Lituanie. Ainsi que le concours d'absorption de donuts aux États-Unis.



Ce samedi 2 juin 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous montre les trois images à ne pas manquer, dont l'oie porte-bonheur des Tigers de Détroit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 02/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.