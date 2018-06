Une péridurale pour l'examen final

Briana Williams, 24 ans vient d'être diplômée de l'université d'Harvard. Il y a un peu plus d'un an, la jeune femme, enceinte, avait un examen à terminer, mais le travail venait de commencer. Elle a donc demandé à avoir une péridurale pour pouvoir terminer son examen et ne pas être gênée par les contractions. Elle a réussi et est repartie avec un bébé et un diplôme. Retrouvez également en images, "The Sleeping Lion pearl", la plus grosse perle naturelle d'eau douce qui existe. De même qu'un conseil de premier secours, avec un massage cardiaque sous le rythme de la "Macarena".



Ce dimanche 3 juin 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous raconte une histoire de courage et de ténacité. Celle d'une jeune femme qui a terminé son examen final en plein travail d'accouchement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.