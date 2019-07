Une pierre tombée du ciel crée un cratère en Inde

En Inde, un bruit et la vue d'une fumée ont fait fuir les agriculteurs en plein travail. Quelque chose avait heurté le sol et un cratère s'était formé. La curiosité a poussé certains à chercher l'objet en question dans le cratère de près d'un mètre de profondeur. Il s'agissait d'une pierre de quinze kilos. Était-ce une météorite ? Autres sujets : La vidéo qui marque l'arrivée de Ryad Boudebouz, l'international Algérien à l'équipe de Saint-Étienne. Et enfin, découvrez l'histoire d'un garçon de 13 ans qui tente de voler un avion léger en le pilotant lui-même.



Ce dimanche 28 juillet 2019, Solenn Riou dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle d'une pierre tombée du ciel en Inde. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 28/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.