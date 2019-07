Chine : une vidéo d'un "poulet zombie" sème le trouble sur Internet

D'après les experts, l'éventualité qu'il s'agisse d'un poulet est d'ailleurs hautement improbable. Selon le directeur de la communication du zoo de Miami, on peut effectivement observer des mouvements convulsifs sur un poulet même après qu'il a été tué en raison des terminaisons nerveuses toujours actives - cela est même vrai chez les humains ! - mais il faudrait pour cela que la carcasse ait été déposée sur la table juste après l'abattage, explique Ron Magill à ABC.





"Ce qu'ils montrent est trop extrême", abonde Dr Amit Morey, maître de conférences en sciences avicoles à l'université d'Auburn, dans les colonnes de USA Today. "Pour qu'un poulet tressaille de la sorte, il faut le tuer, le désosser et l'apporter sur la table immédiatement." Et même si cette option était envisagée, Ron Magill émet des doutes : "Ce mouvement précis semble poussé à l'extrême donc j'ai des doutes sur le fait que ce soit authentique et non trafiqué et mis en scène."





L'hypothèse d'une grenouille serait donc plus probable. Snopes rapporte qu'une créature décédée et dont les muscles sont encore frais possède toujours des neurones en état de marche. En présence d'ion sodium, ces neurones réagissent et les muscles de l'animal se rétractent. La bête semble alors en mouvement, comme si elle était revenue des morts. Or on retrouve ce composé chimique dans le sel ou encore la sauce soja.





Pour preuve, on retrouve différentes expériences publiées sur Youtube. Dans la vidéo ci-dessous intitulée "Dancing Zombie Squid Explained" (l'explication du calamar zombie, en français), on observe le molusque s'agiter dès qu'on lui verse de la sauce soja. Il en est de même avec des cuisses de grenouilles désossées lorsque l'on verse du sel autrement dit du chlorure de sodium (à 1'25). L'auteur en livre l'explication scientifique. Si le cerveau n'est plus fonctionnel, les tissus vont toujours répondre aux stimuli.