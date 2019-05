Uno : la règle qui change la donne

Depuis tout ce temps, nous avions cru connaître les règles du jeu. Après 48 ans d'existence, Uno a publié un tweet pour confirmer une règle précise. Elle concerne la succession des cartes avec les notations +2 et +4. Cet empilement n'est plus possible désormais. Lorsque une carte +2 est placée, le joueur suivant tire obligatoirement les deux cartes dans la pile, sans pouvoir poser une autre carte +2. Même principe pour la carte +4.



