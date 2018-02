À Méribel, on peut déguster de nuit une fondue en télécabine

Une expérience insolite et unique au monde débarque à Méribel. La station de ski propose depuis cette année aux vacanciers de déguster de nuit une fondue dans une télécabine suspendue à 2100 mètres d'altitude (âmes sensibles s’abstenir). Le succès est au rendez-vous puisque les clients en redemandent. "Les télécabines sont un peu transformées en cabane, ça fait une super ambiance", nous confie un enfant qui a testé ce restaurant d’un genre nouveau avec ses parents. "On est tout seul au milieu du vide, c’est assez impressionnant", nous rapporte, ravie, une autre cliente. Au sommet, les cuisiniers ont investi le local technique pour préparer les fameuses fondues, par une température qui frôle les 0 degré. Seul petit bémol, le tarif : pour cette parenthèse enchantée, il vous faudra débourser 79 euros par adulte, boisson et dessert compris.