Vaccination : l'incroyable histoire d'Ethan

Aux Etats-Unis, plus précisément dans 17 Etats américains, les parents peuvent invoquer des raisons religieuses ou encore philosophiques pour ne pas faire vacciner leurs enfants. Ayant grandi dans une famille anti-vaccin, Ethan, un jeune américain de 18 ans originaire de l'Ohio, s'est indigné sur les réseaux sociaux et a décidé de prendre ses responsabilités. Il s'est notamment rendu dans un centre de santé et s'est fait injecté cinq vaccins. Mais après cela, Ethan sera entendu par une commission du Sénat américain ce mardi pour avoir enfreint la volonté de ses parents.



