Var : elle recherche via Facebook son bel inconnu rencontré dans le train

Sandrine décrit son bel inconnu, qui écoutait de la musique et lisait un livre pendant le trajet : "Tu es grand et mince. Tes cheveux sont châtains, tes yeux verts je crois, et ta barbe presque blonde, avec des pointes de blanc. Tu as approximativement entre 33 et 43 ans. Tu portais une veste rouge avec une manche rouge et l’autre grise, un jean bleu, des baskets rouges aux lacets blancs et une écharpe dans les tons gris / bleus. " Et, forcément, elle l’invite à prendre contact : "Si tu te reconnais et que tu partages avec moi l'envie de découvrir qui se trouve derrière ces regards, je te propose de m'envoyer un message en privé".